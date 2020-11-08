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Сборная России уверенно обыграла Чехию и выиграла Кубок Карьяла

Сборная России уверенно обыграла Чехию и выиграла Кубок Карьяла
Хоккей / Евротур 0

Сборная России переиграла команду Чехии в заключительном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла и стала победителем турнира. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Игоря Ларионова.

Календарь матчей Еврохоккейтура сезона-2020/2021

Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной России Егор Чинахов, в его активе 2 (1+1) очка. Шайбы в составе победителей также забросили Родион Амиров и Егор Афанасьев. Голкипер Ярослав Аскаров оформил шат-аут, отразив 29 бросков.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
08 ноября 2020, воскресенье. 14:30 МСК
Чехия
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Амиров (Чинахов, Чайка) – 18:04' (5x4)   0:2 Чинахов (Сафонов) – 20:27' (5x5)   0:3 Афанасьев (Подколзин, Мухамадуллин) – 28:55' (5x5)

Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Участвуйте в творческом конкурсе и покажите, как вы заряжаете нашу сборную на победу! Подробности по ссылке.

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