Сборная России уверенно обыграла Чехию и выиграла Кубок Карьяла

Сборная России переиграла команду Чехии в заключительном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла и стала победителем турнира. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Игоря Ларионова.
Календарь матчей Еврохоккейтура сезона-2020/2021
Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной России Егор Чинахов, в его активе 2 (1+1) очка. Шайбы в составе победителей также забросили Родион Амиров и Егор Афанасьев. Голкипер Ярослав Аскаров оформил шат-аут, отразив 29 бросков.
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