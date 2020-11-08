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«Йокерит» заключил пробные контракты с тремя хоккеистами

«Йокерит» заключил пробные контракты с тремя хоккеистами
Хоккей / КХЛ 0

«Йокерит» заключил пробные контракты с тремя хоккеистами — защитником Йоонасом Ярвиненом, нападающими Микой Партаненом и Матиасом Муттуненом. Об этом информирует официальный сайт финского клуба.

31-летний Ярвинен выступал в КХЛ за китайский «Куньлунь Ред Стар» и «Сочи». 30-летний Муттунен играл за «Йокерит» в начале сезона-2019/2020, Мика Партанен в минувшем сезоне играл за финский «Юкурит».

Стало известно, что у трёх игроков «Йокерита» была диагностирована коронавирусная инфекция. Это произошло после гостевого турне из матчей с «Северсталью» (1 ноября) и ХК «Сочи» (3 ноября). Несмотря на заражение, во вторник, 10 ноября, «Йокерит» сыграет с санкт-петербургским СКА на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки.

Три игрока «Йокерита» заболели коронавирусом в преддверии матча со СКА
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