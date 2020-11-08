Дементьев: победа сборной — ответ тем, кто говорит, что в России нет достойной молодёжи

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал победу сборной России на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. В заключительном матче турнира подопечные Игоря Ларионова обыграли Чехию со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Календарь матчей Еврохоккейтура сезона-2020/2021

«Победа молодёжной сборной на этапе Евротура – ответ тем менеджерам и тренерам, кто говорит, что у нас нет достойной молодежи. Я всегда говорил, что есть, а ребята и Игорь Ларионов это доказали. Всех — с победой», — написал Дементьев в своём «твиттере».

Сборная России заняла итоговое первое место на турнире, одержав три победы в трёх матчах. Подопечные Игоря Ларионова обыграли также Финляндию (6:2) и Швецию (2:1 Б).