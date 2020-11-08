Дементьев: победа сборной — ответ тем, кто говорит, что в России нет достойной молодёжи
Известный хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал победу сборной России на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. В заключительном матче турнира подопечные Игоря Ларионова обыграли Чехию со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).
Календарь матчей Еврохоккейтура сезона-2020/2021
«Победа молодёжной сборной на этапе Евротура – ответ тем менеджерам и тренерам, кто говорит, что у нас нет достойной молодежи. Я всегда говорил, что есть, а ребята и Игорь Ларионов это доказали. Всех — с победой», — написал Дементьев в своём «твиттере».
Сборная России заняла итоговое первое место на турнире, одержав три победы в трёх матчах. Подопечные Игоря Ларионова обыграли также Финляндию (6:2) и Швецию (2:1 Б).
Сборная России уверенно обыграла Чехию и выиграла Кубок Карьяла
- 8 ноября 2020
-
17:37
-
17:07
-
16:53
-
16:41
-
15:45
-
15:07
-
14:49
-
14:39
-
14:27
-
13:59
-
13:35
-
13:28
-
13:10
-
12:59
-
12:30
-
12:11
-
11:45
-
11:20
-
10:55
-
10:33
-
10:15
-
09:45
-
09:20
-
09:09
-
08:36
-
08:15
-
08:01
- 7 ноября 2020
-
23:55
-
23:35
-
23:14
-
22:38
-
22:15
-
21:37
-
21:00
-
20:57
Партнерский контент