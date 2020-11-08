Новички «Барыса» Хетерингтон и Вароне набрали первые очки в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» принимает в Череповце казахстанский «Барыс» (0:2, завершился первый период).
В первом периоде результативными передачами отметились защитник Диллон Хетерингтон и форвард Фил Вароне. Таким образом, новички «Барыса» набрали свои первые очки в Континентальной хоккейной лиге.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Несколько последних лет Хетерингтон провёл в системе «Далласа», в основном выступая за фарм-клуб «шерифов» — «Техас Старз». В сезоне-2019/2020 хоккеист принял участие в 59 матчах регулярного сезона АХЛ и набрал 14 (2+14) очков.
Вароне минувший сезон начинал в «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», откуда перешёл в «Лаваль Рокет». В регулярном чемпионате АХЛ он принял участие в 33 матчах, записав на свой счёт 19 (4+15) очков при показателе полезности «-17» и 8 минутах штрафного времени.
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