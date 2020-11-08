Ларионов — о победе на Кубке Карьяла: это большой успех. Все ребята проявили себя сильно

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов подвёл итоги встречи с командой Чехии (3:0).
«Это большой успех для ребят. По качеству игры, по отдаче и таланту я очень доволен. Приятно, что ребята показали хороший хоккей. Не всегда всё получалось, были ошибки, но сыграли достойно.
У сборной России всего один игрок с правым хватом? У нас, к сожалению, всегда их было мало. Конечно, хочется и праворуких, но в наши времена почти все были леворукими, это не мешало нам побеждать.
Вопросы по вратарям идут к Николаю Хабибулину, которому я доверяю. Мы общались с Ярославом Аскаровым, он был в порядке и изъявил желание играть все три матча. Поэтому решили всё оставить так, как было.
Приятно победить, любой турнир важен. Есть масса вещей, которые мы увидели. Это только шаг к тому, чтобы команда сплотилась. Основные баталии впереди. Будем постепенно настраивать ребят на молодёжный чемпионат мира. Будем с тренерами обсуждать каждого игрока и каждую позицию, думать, какие вещи усилить и подтянуть. Все ребята проявили себя сильно», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Участвуйте в творческом конкурсе и покажите, как вы заряжаете нашу сборную на победу! Подробности по ссылке.
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