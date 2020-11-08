Ларионов: очень доволен Подколзиным. Он вёл за собой сборную России и был лидером на льду

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов прокомментировал результат заключительного матча первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Чехии (3:0).

«Железные кандидаты на МЧМ? Сейчас некорректно об этом говорить. Мы все рады, что тот же Аскаров сыграл в зрелый и надёжный хоккей. Я очень доволен капитаном Василием Подколзиным, который вёл за собой коллектив, был лидером на льду и в раздевалке. Грамотно в обороне отыграл Чистяков. Рад за Амирова, Чинахова.

Доволен Чайкой, его игровым интеллектом. Да, есть проблемы в обороне, их подправим. Но я бы не стал как-то зажимать его атакующие навыки. Ребята должны быть разносторонними. Конечно, будем знакомиться и следить за ребятами из Северной Америки: за Пономарёвым, Абрамовым, Фирстовым, Яном Кузнецовым.

С Юханом Гарпенлёвом (главный тренер сборной Швеции. – Прим. «Чемпионата») обсудили пару моментов, которых не хватило шведам в игре с чехами. Он мне кое-что рассказал. Это останется между нами», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.