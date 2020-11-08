Ротенберг: Кубок Карьяла — это только подготовительный этап. Наши игроки могут стать лучше

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу национальной команды на Кубке Карьяла.
«Все эти три матча были очень полезными для команды, это очень серьёзный спарринг, хорошая подготовка к молодёжному чемпионату мира. Было очень важно получить этот опыт, отработать все детали, посмотреть по игрокам и сочетаниям, на что они способны. Также важно было проверить командную психологию, тактические детали. Эта победа даст команде тот эмоциональный фон и психологию победителя, которая необходима для больших побед.
Это только подготовительный этап. Наши игроки могут стать ещё лучше, отработав все детали, чтобы быть ещё сильнее и на чемпионате мира показывать результат и хоккей, на который мы рассчитываем», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Участвуйте в творческом конкурсе и покажите, как вы заряжаете нашу сборную на победу! Подробности по ссылке.
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