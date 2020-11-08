Сборная России показала видео из победной раздевалки после 3:0 с Чехией
Пресс-служба Федерации хоккея России разместила в «Твиттере» видео из раздевалки национальной команды после победы в заключительном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Чехии (3:0).
Календарь матчей Еврохоккейтура сезона-2020/2021
Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной России Егор Чинахов, в его активе 2 (1+1) очка. Шайбы в составе победителей также забросили Родион Амиров и Егор Афанасьев. Голкипер Ярослав Аскаров оформил шат-аут, отразив 29 бросков.
Сборная России заняла итоговое первое место на турнире, одержав три победы в трёх матчах. Подопечные Игоря Ларионова обыграли также Финляндию (6:2) и Швецию (2:1 Б).
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Сборная России уверенно обыграла Чехию и выиграла Кубок Карьяла
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