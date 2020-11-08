Быков: система работает. Ребята получили колоссальный опыт в преддверии МЧМ

Бывший главный тренер Вячеслав Быков прокомментировал победу национальной команды на Кубке Карьяла.
«Я не удивлён такому результату, потому что в команде собраны талантливые ребята, которые имеют серьёзный опыт игры в КХЛ — лучшей лиге Европы, второй по силе в мире. Там они встречаются с игроками высокого уровня, они знают, что такое взрослый хоккей. Было просто приятно видеть, что они не тушевались, а чётко играли, брали инициативу, рисковали и показывали хорошее качество.
Система работает. Нужно поздравить тренеров, руководителей клубов, которые доверяют молодым место в составе, где они могут набираться опыта.
В преддверии молодёжного чемпионата мира ребята получили колоссальный опыт, но там будет уже совсем другой турнир, со своей атмосферой, другими эмоциями и командами. Не думаю, что после такого успеха у них закружится голова, но такие победы повышают уверенность в своих силах», — приводит слова Быкова ТАСС.
- 8 ноября 2020
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