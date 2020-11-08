Сборная Финляндии обыграла Швецию в заключительном матче Кубка Карьяла

Сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции в заключительном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

Календарь матчей Еврохоккейтура на сезон-2020/2021

Решающую шайбу в концовке третьего периода забросил защитник сборной Финляндии Валттери Кемиляйнен. Два очка в составе победителей набрал Вили Саариярви (1+1). Голы у Швеции забили Макс Фриберг и Леон Бристедт.

Сборная России заняла итоговое первое место на Кубке Карьяла, одержав три победы в трёх матчах. Подопечные Игоря Ларионова обыграли Финляндию (6:2), Швецию (2:1 Б) и Чехию (3:0). Шведы не одержали ни одной победы на этом турнире.