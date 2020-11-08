Сборная Финляндии обыграла Швецию в заключительном матче Кубка Карьяла
Сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции в заключительном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).
Календарь матчей Еврохоккейтура на сезон-2020/2021
Решающую шайбу в концовке третьего периода забросил защитник сборной Финляндии Валттери Кемиляйнен. Два очка в составе победителей набрал Вили Саариярви (1+1). Голы у Швеции забили Макс Фриберг и Леон Бристедт.
Сборная России заняла итоговое первое место на Кубке Карьяла, одержав три победы в трёх матчах. Подопечные Игоря Ларионова обыграли Финляндию (6:2), Швецию (2:1 Б) и Чехию (3:0). Шведы не одержали ни одной победы на этом турнире.
Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
08 ноября 2020, воскресенье. 18:30 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 2
Швеция
0:1 Фриберг (Нюберг, Элунд) – 20:18' (5x5) 0:2 Бристедт (Заар, Ведин) – 21:01' (5x4) 1:2 Саарела (Саллинен, Саариярви) – 34:10' (5x5) 2:2 Саариярви (Пельтола, Карвинен) – 49:25' (5x5) 3:2 Кемиляйнен (Иннала, Суоми) – 57:16' (5x4)
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