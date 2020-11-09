Василевский: мог выкупить контракт у «Салавата», только денег не было

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский выразил благодарность уфимской школе хоккея за свою подготовку.
«Я хочу сказать, что хорошо, что всё так вышло. Я благодарен Уфе и уфимской школе хоккея. Возможно, в какие-то периоды мы недопонимали друг друга. Может быть, где-то они неправильно поступали, а где-то и я неправильно поступал. Но в итоге сейчас я играю в лиге своей мечты и выиграл Кубок Стэнли. Я считаю себя уфимским воспитанником и очень благодарен всем тем, кто со мной работал. Ко мне отлично относились болельщики клуба. Никто не говорил мне ничего плохого, по крайней мере в лицо, и все меня поддерживали. По жизни буду благодарен уфимской школе.
Мог ли я выкупить свой контракт у «Салавата», как говорил в одном из интервью? Да-да, конечно мог. Только денег не было. И тем не менее вышло как вышло — а вышло хорошо. Получилось так, что я провёл лишний год, и он был классным. У нас была отличная команда, с которой мы дошли до финала конференции, где проиграли «Магнитке». Я вспоминаю с теплом о той команде. Со всеми были хорошие отношения, а со многими общаюсь по сей день», — рассказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Сергею Емельянову.
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