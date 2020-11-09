Василевский: «Нэшвилл» — очень хорошая команда именно для Аскарова

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением о перспективах голкипера СКА Ярослава Аскарова в Национальной хоккейной лиге.

«Я видел пару раз его на МЧМ, но в финале ведь он не играл. Поэтому я не видел ни одного полного матча Ярослава, так что мне сложно судить о его игре. Я видел только некоторые моменты из его матчей. Но если человека так высоко выбрали на драфте, значит, он без вопросов является одним из лучших молодых вратарей в российском хоккее.

Его ведь «Нэшвилл» выбрал на драфте. Это очень хорошая команда для Аскарова. Потому что они уже смотрят в будущее, им нужен молодой голкипер в системе. Ринне заканчивает, а Сарос… Ну, он неплохой голкипер. И временами играет здорово, но с ним можно бороться. Поэтому я повторюсь, что это прям очень хорошая команда именно для Аскарова, чтобы начать карьеру в НХЛ», — сказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Сергею Емельянову.