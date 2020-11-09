Василевский: мне по барабану на персональные награды. Я бы обменял и прошлую «Везину»

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал тот факт, что в прошлом сезоне НХЛ он не удостоился «Везины Трофи» и «Конн Смайт Трофи».

«Мне вообще по барабану на персональные награды. У меня уже есть «Везина», мне нормально. Зато теперь у меня есть Кубок Стэнли. Я бы и прошлую «Везину» обменял на главный трофей. Я не собираюсь занижать эту личную награду, она всё равно классная и почётная. Но основной задачей, повторюсь, было завоевание Кубка Стэнли. Думаю, что любой правильный хоккеист сказал бы аналогичные слова.

Самым ценным игроком плей-офф надо было признать Кучерова? А может меня? На самом деле, у нас было много хороших игроков: Пойнт, Кучеров, Хедман, Палат, другие ребята. Любой из команды мог стать лучшим. Но Хедман очень крутой, он забросил много важных шайб. Пойнт тоже провёл невероятный плей-офф, как и Кучеров. У нас все MVP! Считаю, что в итоге сделан правильный выбор. Виктор давно играет в НХЛ. По сути, только он и Стэмкос остались из тех, кто играл за «Тампу» десять лет назад», — сказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Сергею Емельянову.