Амиров — о 3:0 с Чехией: шли побеждать, а не просто доигрывать последний матч

Нападающий сборной России Родион Амиров прокомментировал результат заключительного матча первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Чехии (3:0).

Календарь матчей Еврохоккейтура сезона-2020/2021

«Самое главное, что мы выиграли турнир. Был интересный опыт поиграть с мужиками, это очень хорошо перед молодёжным чемпионатом мира, к которому мы готовимся. Благодаря Игорю Николаевичу, который нашёл правильные слова, мы всегда сразу настраивались на следующие игры. Шли именно побеждать, а не просто доигрывать последний матч. У сборной России всегда задача — побеждать. Поэтому мы старались выполнить эту установку и ехали с боевым настроем. Хорошо, что всё так сложилось и мы выиграли турнир», — приводит слова Амирова пресс-служба ФХР.