Михайлис: с каждым матчем «Барыс» прибавляет и улучшает игру
Главный тренер казахстанского «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью» (3:1).
«Мне понравился первый период. Мы здорово играли в атаке, было много хороших комбинаций, могли и больше забить. Во втором периоде нас опять, скорее всего, подвела дисциплина. Владели инициативой и полностью отдали её сопернику. Благо что соперник тоже начал удаляться, и игра выравнялась.
Мы стремимся к тому, чтобы соперники с нами считались. Мне кажется, «Барыс» всегда был крепким орешком для всех команд, и с каждым матчем мы прибавляем и улучшаем игру. Но, ещё раз говорю, с дисциплиной нам нужно поработать», — приводит слова Михайлиса пресс-служба лиги.
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