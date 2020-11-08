Хетерингтон: КХЛ — отличная лига, я в восторге

Защитник «Барыса» Диллон Хетерингтон прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью» (3:1).

«Это первая игра для меня, было здорово. КХЛ — отличная лига, я в восторге, и «Барыс» — прекрасная команда с отличными партнёрами. Как я чувствовал себя в паре с Дареном Дицем? Мы играли вместе в АХЛ, и между нами есть некая «химия». Дарен прекрасно умеет подключаться к атаке, в течение игры мне приходилось страховать в защите», — приводит слова Хетерингтона пресс-служба лиги.

Для казахстанского клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 10 ноября в гостях встретится с ярославским «Локомотивом», а «Северсталь» 12 ноября в Москве — со столичным «Динамо».