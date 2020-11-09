4-кратный обладатель Кубка Стэнли Хоуи Микер скончался в возрасте 97 лет

4-кратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мэйпл Лифс» Хоуи Микер скончался на 98-м году жизни, информирует официальный сайт НХЛ.

Экс-форвард из Онтарио являлся последним живым членом команды «Торонто», завоевавшей Кубок Стэнли в 1947, 1948, 1949 и 1951 годах.

Микер присоединился к «Мэйпл Лифс» в сезоне-1946/1947 и сразу же был признан обладателем награды «Колдер Трофи», как лучшему новичку года в НХЛ, набрав 45 очков (27+18) в 55 играх. Всего за карьеру на его счету 346 матчей, в которых он набрал 185 (83+102) очков. В 1956-1957 годах он являлся главным тренером «Торонто», однако под его руководством клубу не удалось выйти в плей-офф.

Начиная с 1970-х годов новое поколение хоккейных фанатов познакомилось с Микером благодаря его работе на телевидении, особенно в популярной программе «Хоккейная ночь в Канаде». Он был одним из первых аналитиков, которые использовали телестратор, а его крылатая фраза «Прекрати прямо здесь» стала торговой маркой. Он был лауреатом Мемориальной премии Фостера Хьюитта Зала хоккейной славы в 1998 году за выдающиеся достижения в хоккейных трансляциях и был назван членом Ордена Канады в 2010 году.