Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кицын: долго ждал первого гола в сезоне

Кицын: долго ждал первого гола в сезоне
Хоккей / ВХЛ 0

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын, в матче с «Ижсталью» (6:0) забросивший свою первую шайбу в нынешнем сезоне ВХЛ, поделился впечатлениями от победы.

«Хорошая командная победа, сыграли на ноль, много голов забили. Все довольны. Да, я долго ждал гола, много работал для этого. Спасибо партнёрам, хороший пас был, и я как-то забил гол без броска. Гол — он важен, ценен и для меня, и для команды. Я очень рад.

Сегодня встреча идеальной для нас получилась. Мы в своей зоне практически ничего не позволили создать сопернику. Все очень здорово двигались, много борьбы выиграли, моментов было очень много, могли ещё больше забивать. Рады, что сегодня у нас так получилось.

Пропустил матчи на выезде. Функционально готов хорошо. Мне так кажется, по крайней мере. Боялся, что будет хуже. Слава богу, имеем то, что имеем. Я рад, что так получилось. Но я ведь дома не лежал на диване целыми днями — всё равно немножко что-то делал, и это тоже помогло», — приводит слова Кицына пресс-служба ВХЛ.

Лидер золотой «молодёжки» и лучший бомбардир ВХЛ не нужен Куньлуню». Что не так с Кицыным?
Кажется, судьба за что-то ненавидит хоккеиста, который когда-то подавал большие надежды.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020