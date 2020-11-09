Кицын: долго ждал первого гола в сезоне

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын, в матче с «Ижсталью» (6:0) забросивший свою первую шайбу в нынешнем сезоне ВХЛ, поделился впечатлениями от победы.



«Хорошая командная победа, сыграли на ноль, много голов забили. Все довольны. Да, я долго ждал гола, много работал для этого. Спасибо партнёрам, хороший пас был, и я как-то забил гол без броска. Гол — он важен, ценен и для меня, и для команды. Я очень рад.



Сегодня встреча идеальной для нас получилась. Мы в своей зоне практически ничего не позволили создать сопернику. Все очень здорово двигались, много борьбы выиграли, моментов было очень много, могли ещё больше забивать. Рады, что сегодня у нас так получилось.



Пропустил матчи на выезде. Функционально готов хорошо. Мне так кажется, по крайней мере. Боялся, что будет хуже. Слава богу, имеем то, что имеем. Я рад, что так получилось. Но я ведь дома не лежал на диване целыми днями — всё равно немножко что-то делал, и это тоже помогло», — приводит слова Кицына пресс-служба ВХЛ.

Лидер золотой «молодёжки» и лучший бомбардир ВХЛ не нужен Куньлуню». Что не так с Кицыным? Кажется, судьба за что-то ненавидит хоккеиста, который когда-то подавал большие надежды.