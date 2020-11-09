Р. Ротенберг: идея отправить на Евротур молодёжку появилась из-за сборной Канады

Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг рассказал, как появилась идея отправить на Кубок Карьяла молодёжную команду России.



«Я был на Кубке мира 2016 года. Мне понравилась модель, где играла и сборная Канады, и команда молодых звёзд, за которую выступал уже перспективный Коннор Макдэвид. Это очень правильный ход с точки зрения развития хоккеистов и хоккея у нас. Мы здесь всегда смотрим на лучшие примеры и считаем, что это правильно с точки зрения развития игроков. Тот опыт, который сейчас получили наши ребята, неоценим. Мы должны поблагодарить КХЛ, все клубы, которые смогли подготовить наших игроков. Им дают играть. Конечно, хочется, чтобы они играли ещё больше и выходили на лидерские позиции. Но даже по этому турниру мы увидели, что те игроки, которые играют на высоком уровне в КХЛ, показали высокий уровень и в сборной. По этому турниру было видно, что наши игроки показали хорошие скорости. Значит, в нашей лиге мы играем на более высоких скоростях по сравнению с другими лигами.



Решение перейти на маленькие площадки было и эволюционное, и революционное. Сейчас это даёт результат. Это говорит о том, что мы проделали большую работу. Мы достаточно долгое время не играли. За время застоя из-за пандемии мы видим, что сделали большой шаг вперёд в плане тактики, психологии, деталей. Мы видим, что совместная работа ФХР с КХЛ и то, что мы играем в хоккей, дает нам возможность развиваться и добиваться результата. Самое важное в спорте и хоккее — играть и тренироваться. Те, кто больше тренируется и играет, сейчас и будут выигрывать турниры», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Ротенберг: Кубок Карьяла — это только подготовительный этап. Наши игроки могут стать лучше