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Прошкин: ФХР вернула внимание к Евротуру, причём довольно удачным ходом

Прошкин: ФХР вернула внимание к Евротуру, причём довольно удачным ходом
Хоккей / Евротур 0

Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин прокомментировал победу молодёжного состава сборной России на Кубке Карьяла.

«Мы читали скептические комментарии соперников россиян по Евротуру. Это было перед матчами. Сейчас, наверное, мнение у некоторых европейцев изменилось.

По сути, ФХР вернула внимание к турниру, причём довольно удачным ходом. Но в то же время понятно, что этот Кубок Карьяла лишь этап — хотя и очень важный — подготовки к МЧМ. Именно там будет главная проверка для нашей сборной.

Настрой на российскую команду у всех без исключения будет запредельным», — приводят слова Прошкина «Известия».

Напомним, что на Кубок Карьяла сборная России привезла молодёжный состав. Тем не менее команда одержала три победы в трёх встречах турнира, выиграв первый этап Евротура.

Сборная России уверенно обыграла Чехию и выиграла Кубок Карьяла
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