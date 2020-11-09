Прошкин: ФХР вернула внимание к Евротуру, причём довольно удачным ходом

Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин прокомментировал победу молодёжного состава сборной России на Кубке Карьяла.
«Мы читали скептические комментарии соперников россиян по Евротуру. Это было перед матчами. Сейчас, наверное, мнение у некоторых европейцев изменилось.
По сути, ФХР вернула внимание к турниру, причём довольно удачным ходом. Но в то же время понятно, что этот Кубок Карьяла лишь этап — хотя и очень важный — подготовки к МЧМ. Именно там будет главная проверка для нашей сборной.
Настрой на российскую команду у всех без исключения будет запредельным», — приводят слова Прошкина «Известия».
Напомним, что на Кубок Карьяла сборная России привезла молодёжный состав. Тем не менее команда одержала три победы в трёх встречах турнира, выиграв первый этап Евротура.
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