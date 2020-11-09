Нападающий «Авангарда» Заседа обменян в «Амур»

Нападающий «Авангарда» Матвей Заседа обменян на денежную компенсацию в хабаровский «Амур», сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере».



Вчера, 8 ноября, Заседа перешёл в «Авангард» из ангарского «Ермака» за денежную компенсацию.



В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал пять результативных передач. Примечательно, что 7 ноября «Авангард» обменял нападающего Максима Мизюрина в «Ермак».



Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

«Авангард» выменял нападающего Матвея Заседу у «Ермака»