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Нападающий «Авангарда» Заседа обменян в «Амур»

Нападающий «Авангарда» Заседа обменян в «Амур»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Матвей Заседа обменян на денежную компенсацию в хабаровский «Амур», сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере».

Вчера, 8 ноября, Заседа перешёл в «Авангард» из ангарского «Ермака» за денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал пять результативных передач. Примечательно, что 7 ноября «Авангард» обменял нападающего Максима Мизюрина в «Ермак».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

«Авангард» выменял нападающего Матвея Заседу у «Ермака»
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