Кравчук — о победе на Кубке Карьяла: теперь сборная России — главный фаворит МЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук рассказал о перспективах сборной России, накануне в блестящем стиле выигравшей Кубок Карьяла, на молодёжном чемпионате мира-2020/2021.
«Какой для меня главный итог Кубка Карьяла—2020? Молодёжная сборная использовала это соревнование не на сто, а на двести процентов. Получен бесценный опыт профессионального турнира и ещё более бесценная в нынешние времена игровая практика. Вне всяких сомнений, теперь сборная России — главный фаворит молодёжного первенства мира в Эдмонтоне и Ред-Дире.
Почему теперь именно Россия — фаворит МЧМ номер один? Нужно учитывать североамериканские реалии. Восемь месяцев назад весь молодёжный хоккей за океаном остановился, игроки находятся без практики, прогнозы неутешительные. В такой ситуации не просто опытным хоккеистам, но ещё более тяжело молодёжному хоккею, в котором всё зависит от времени: в 19 лет ты можешь быть середняком, а к 20 становишься звездой — и наоборот.
Даже в Канаде — не говоря уж о США, где заболеваемость выше, — ситуация с хоккеем аховая. Индивидуально ещё можно потренироваться, но работа в команде запрещена. Причём перспективы командных видов спорта — в полном тумане.
Хоккейная лига Онтарио собирается запустить свой сезон к февралю, но без силовых приёмов? В Квебеке в начале осени, когда эпидемия чуть отступила, попробовали так играть, но не получилось — силовая борьба доведена у канадцев до автоматизма, для многих в ней как раз суть хоккея. В результате арбитры перестали наказывать за силовые приёмы, пошёл разнобой.
Вообще хоккей без силовой борьбы — это другой вид спорта. Во многом абсурдный», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.ru.
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