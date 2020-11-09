Нападающие минского «Динамо» Клинкхаммер и Паре не отправятся на выездную серию
Нападающие минского «Динамо» Роб Клинкхаммер и Франсис Паре не отправятся на дальневосточный выезд, сообщается на официальной странице белорусской команды в «Телеграме».
Отмечается, что оба форварда останутся в Минске по медицинским показаниям: у Роба Клинкхаммера повреждение нижней части тела, у Франсиса Паре – простуда.
Напомним, что в ходе гостевого турне «Динамо» предстоит сыграть 11 ноября в Новосибирске с «Сибирью», 13 ноября в Хабаровске с «Амуром», а 15 ноября в Нурсултане с «Барысом», после чего у минчан будет продолжительная домашняя серия.
34-летний Клинкхаммер в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ принял участие в 16 матчах, набрав 15 (9+6) очков. 33-летний Паре сыграл 13 встреч, набрав 5 (0+5) результативных баллов.
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