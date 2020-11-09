TVA Sports: Тротц обязан возглавить сборную Канады, если начнётся Олимпиада или Кубок мира

Обозреватель TVA Sports Феликс Сегин считает, что главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц будет лучшей кандидатурой на пост наставника сборной Канады для участия в Олимпиаде или Кубке мира.



«С 2010 года Майк Бэбкок был главным тренером сборной Канады на крупных международных мероприятиях. Бэбкок был главным тренером сборной Канады на Олимпийских играх в 2010 и 2014 годах, а также на чемпионате мира в 2016 году.



Теперь, когда Бэбкок ушёл из поля зрения, кто мог бы стать главой тренерской скамейки Канады, если бы Олимпийские игры или чемпионат мира были рядом?



Тротц дважды выигрывал Приз Джека Адамса (лучшего тренера. — Прим. «Чемпионата»): в 2016 и 2019 годах, а также Кубок Стэнли в 2018-м. В истории НХЛ Тротц занимает третье место по количеству матчей (1674) и четвёртое по победам (845). 58-летний мужчина — тот, кто наконец привёл «Вашингтон Кэпиталз» в землю обетованную, и он творил чудеса с жителями Нью-Йорка. Методичный, лаконичный, точный и эффективный, Тротц ценится везде, где работает. Трижды он был помощником тренера канадской команды, но никогда не был главным тренером.



Мой выбор — Барри Тротц. Опыт, результаты, победы и успехи Тротца за последние несколько лет делают его необходимым выбором», — пишет Сегин.

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