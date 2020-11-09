Чинахов: на Кубке Карьяла надо было просто играть в свой хоккей и получать удовольствие

Нападающий «Авангарда» и сборной России Егор Чинахов поделился эмоциями от победы на Кубке Карьяла.
«Со всеми ребятами мы играли раньше в юниорских сборных, все друг друга знают, поэтому сразу все хорошо друг к другу относились. Была единая команда. Эмоции только положительные, получили небольшой заряд. Сейчас вернулись, будем играть здесь.
За счёт чего нам нужно было брать своё в противостоянии с другими сборными? Надо было просто играть в свой хоккей, по максимуму контролировать шайбу, не отбрасываться и просто получать удовольствие от игры. Все сборные отличаются, все играли в разный хоккей. Со шведами сначала было тяжело, потом подстроились, успокоились и тоже начали навязывать свою игру. Всё делали, как умели, все играли в пас. Где надо было взять на себя — все брали. Все старались, молодцы.
Что мне сказал Хартли? Сказал, что мы провели хорошие игры, поздравил с победой. Говорит, что ему понравилось, как мы играли. Теперь работаем здесь и завоёвываем место в составе. Буду ли играть с «Сочи»? Посмотрим», — приводит слова Чинахова пресс-служба клуба.
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