Хабаровский «Амур» подписал пробный контракт с нападающим Дмитрием Архиповым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
В минувшем сезоне 27-летний Архипов в составе «Сочи» принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 9 (4+5) баллов при среднем игровом времени 13 минут 14 секунд за матч и показателе полезности «-14».
Нынешний сезон форвард начинал в китайском «Куньлунь Ред Стар». В семи матчах он набрал 2 (0+2) очка при полезности «+1».
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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