Крэйг Вудкрофт не поехал на выезд с минским «Динамо» по состоянию здоровья

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт не поедет вместе с командой на выездную серию, сообщает пресс-служба белорусского клуба в «Телеграме». 50-летний специалист останется в Минске по состоянию здоровья.

Ранее стало известно, что Роб Клинкхаммер и Франсис Паре также пропустят серию. В турне в Новосибирск, Хабаровск и Нур-Султан отправятся 28 хоккеистов.

Вратари: Доминик Фурх, Дэнни Тэйлор, Алексей Колосов.

Защитник: Дмитрий Знахаренко, Владислав Ерёменко, Павел Денисов, Владислав Колячонок, Илья Соловьёв, Степан Фальковский, Илья Шинкевич, Бреннан Менелл, Дмитрий Дерябин.

Нападающие: Шейн Принс, Артём Демков, Райан Спунер, Иван Дроздов, Владимир Алистров, Роман Горбунов, Кирилл Воронин, Брэндон Козун, Иван Лодня, Алексей Протас, Максим Сушко, Илья Усов, Егор Шарангович, Дмитрий Буйницкий, Игорь Мартынов, Андрей Павленко.