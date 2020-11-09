Чистяков — о Кубке Карьяла: мы старались и победили за счёт русского характера!

Защитник «Авангарда» и сборной России Семён Чистяков поделился эмоциями от победы на Кубке Карьяла.

«Какие были основные установки в сборной в части работы защитников? Главное — это быстрое начало атаки: не передерживать, всегда находить передачу. Коммуникация с вратарём тоже была очень важна. Голкипер иногда далеко выходил из ворот к бортам? Да, он нам подсказывал. То же самое, что и в «Авангарде», для меня это было не ново.

Смелые выходы из-под давления? Просто ребята уже все опытные, играют на высоком уровне. Все понимают, зачем приехали, все играли в хоккей, про который говорили — открываться, находить передачи. Поэтому всё так хорошо у нас и получалось.

Все матчи были тяжёлыми, просто каждый сложился по-своему. Со Швецией и Чехией очень хорошие матчи получились. Они с первых же минут хотели навязать нам свой хоккей, агрессивно шли вдвоём на защитников. Но потом мы переломили ход и начали диктовать уже свою игру. Думаю, мы победили за счёт русского характера! Мы старались, отдавались в каждом матче, везде поддерживали друг друга. Всё это нам и помогло», — приводит слова Чистякова пресс-служба лиги.