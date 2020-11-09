«Виннипег» заключил контракт новичка с нападающим Коулом Перфетти

Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» объявил о подписании контракта новичка с канадским нападающим Коулом Перфетти. Контракт 18-летнего хоккеиста с клубом рассчитан на три года.

«Джетс» выбрали Перфетти в первом раунде драфта НХЛ в 2020 году под 10-м номером. Минувший сезон нападающий провёл в составе клуба Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Сагино Спирит». В 61 матче регулярного чемпионата набрал 111 (37+74) очков при показателе полезности «+49» и 16 минутах штрафа.

Ранее в состав канадского клуба вернулся 34-летний форвард Пол Штястны. «Виннипег» пошёл на возвращение Штястны из-за неопределенной ситуации с Брайаном Литтлом, пропустившим практически весь минувший сезон из-за проблем со здоровьем. Сообщалось, что он может завершить карьеру.