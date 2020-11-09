Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Ранее стало известно, что 50-летний специалист не поедет вместе с командой на выездную серию.
«Чувствую себя хорошо. Болезнь протекает с небольшим количеством симптомов, так что надеюсь пройти через этот период с минимальными потерями. Куда сложнее принять карантин как данность. И, конечно, очень неприятно видеть, как вирус срывает командные планы. Это опустошает.
Для наших игроков отсутствие главного тренера из-за болезни — очередное испытание, которое предстоит преодолеть. Временно исполняющим обязанности главного тренера в этот период будет Михаил Грабовский, чьей зоной ответственности станут подводка нападающих к матчам и выбор сочетаний игроков. Павел Перепехин продолжит отвечать за действия защитников. Роль Андрея Мезина – активно помогать коллегам на лавке. Такое решение позволит свести к минимуму последствия моего отсутствия. Надеюсь вернуться в команду как можно скорее. О сроках говорить рано. Всё будет зависеть от результатов следующих тестов», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба клуба в «Телеграме».
- 9 ноября 2020
-
23:44
-
23:05
-
22:57
-
22:37
-
22:00
-
21:34
-
20:52
-
19:39
-
19:29
-
18:54
-
18:17
-
17:54
-
17:47
-
16:45
-
16:33
-
15:54
-
15:30
-
15:20
-
15:01
-
14:53
-
14:17
-
13:50
-
13:39
-
13:21
-
12:47
-
12:17
-
11:40
-
11:25
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:05
-
09:52
-
09:24
-
08:44