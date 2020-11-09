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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт заразился коронавирусом

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт заразился коронавирусом
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Ранее стало известно, что 50-летний специалист не поедет вместе с командой на выездную серию.

«Чувствую себя хорошо. Болезнь протекает с небольшим количеством симптомов, так что надеюсь пройти через этот период с минимальными потерями. Куда сложнее принять карантин как данность. И, конечно, очень неприятно видеть, как вирус срывает командные планы. Это опустошает.

Для наших игроков отсутствие главного тренера из-за болезни — очередное испытание, которое предстоит преодолеть. Временно исполняющим обязанности главного тренера в этот период будет Михаил Грабовский, чьей зоной ответственности станут подводка нападающих к матчам и выбор сочетаний игроков. Павел Перепехин продолжит отвечать за действия защитников. Роль Андрея Мезина – активно помогать коллегам на лавке. Такое решение позволит свести к минимуму последствия моего отсутствия. Надеюсь вернуться в команду как можно скорее. О сроках говорить рано. Всё будет зависеть от результатов следующих тестов», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба клуба в «Телеграме».

Крэйг Вудкрофт не поехал на выезд с минским «Динамо» по состоянию здоровья
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