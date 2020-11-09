На самолёте президентской кампании Байдена раньше летал «Сан-Хосе»

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден использовал тот же самолет, что и клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс», сообщает NBC Sports.

Для перемещения по США во время президентской кампании политик использовал борт компании Kaiser Air. РАнее этот самолет был чартером «Шаркс», которые также сотрудничают с этой компанией.

Джо Байден стал 46-м президентом США. Он выиграл в штате Пенсильвания, получив дополнительные 20 голосов выборщиков. В целом Байден заручился 290 голосами выборщиков.

У «Сан-Хосе» не было матчей с тех пор, как 12 марта сезон НХЛ из-за коронавируса был остановлен. В минувшем сезоне американский клуб занял последнее место в таблице Западной конференции, набрав в 70 матчах 63 очка.