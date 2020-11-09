«Даллас» продлил контракт с Роопе Хинтцом на 3 года и $ 9,45 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с Роопе Хинтцом. Соглашение с 23-летним финном рассчитано на три года. Годовая зарплата игрока составит $ 3,15 млн.
В минувшем сезоне Секера провёл 60 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он забросил 19 шайб и отметился 14 результативными передачами при показателе полезности «+3» и 16 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард провёл 25 матчей и набрал 13 (2+11) очков.
За карьеру в НХЛ финский хоккеист провёл 118 матчей. Он забросил 28 шайб и отдал 27 результативных передач при показателе полезности «-8» и 40 минутах штрафа. Он был задрафтован «Далласом» во втором раунде драфта-2015 под общим 49-м номером.
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