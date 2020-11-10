Игорь Шестёркин рассказал, как заполняет пустоту без хоккея

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о выступлении за американский клуб.
«С «Колорадо» был самый первый матч, громко скандировали мое имя болельщики. Как называли фанаты? Шешнёркин, Шестёркин… Я не обижаюсь, фамилия не очень легкая для них. Что с английским языком? В школе я изучал его, был на хорошем уровне, но потом «забил». Сейчас лучше. На тренировках с тренером по вратарям все проще, чем с главным, здесь работает язык хоккея, у меня одна установка — ловить шайбу. Пустоту без хоккея осенью заполняю тренировками, с семьёй побыть, в Москве побывать. Жду новый сезон, по хоккею тоже соскучился. Привык ли к Нью-Йорку? Поначалу тяжело было, много людей, начали гулять, много километров пешком прошагали, народу там сумасшедшее количество. Центральный парк — одно из самых любимых мест», — приводит слова Шестёркина «Матч ТВ».
В прошлом сезоне НХЛ Шестёркин провёл 12 матчей, пропустив 29 шайб.
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