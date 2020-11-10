Генменеджер «Коламбуса»: звёзды никогда не мешают, но и без них можно добиваться успеха

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен подвёл итоги минувшего сезона, в котором «мундиры» выбили в первом раунде плей-офф, уступив будущему чемпиону «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).
«Мы можем быть довольны сезоном. Даже до того, как на нас обрушилась лавина травм, мы понимали, что ключ к успеху – это в первую очередь командные усилия. Тренерский штаб проделал блестящую работу, заставив ребят поверить в ту систему игры, которая была им предложена. Звёздные хоккеисты никогда не мешают, но и без них можно добиваться успеха, если есть коллектив.
Мы смотрим не только на настоящее или ближайшее будущее, оценивая перспективы игроков и нашу общую ситуацию, но даже на семь лет вперёд. Мы не хотим оказаться в финансовом капкане, куда сами себя загоним, но при этом наша цель – оставаться конкурентоспособными и прогрессировать», – цитирует Кекяляйнена пресс-служба НХЛ.
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