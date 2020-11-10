Кожевников — о сборной России: видна работа Ротенберга, а Третьяк ничего не делал

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу молодёжного состава сборной России на Кубке Карьяла.
«Стала ли игра нашей сборной сюрпризом? Для меня – нет. Что, этих ребят раньше было не видно? Больше половины выступает в КХЛ. Я сразу сказал, что они дадут бой и финнам, и всем остальным. Главное – чтобы эмоций хватило! Тем более вратарская позиция у нас – сильная! Полагаю, что у многих хоккеистов этой команды есть шанс поехать и на взрослый чемпионат мира, и на Олимпиаду в Пекине.
Мне игра этой команды вообще напоминает нашу сборную СССР 1980-х годов! Вот она, реальная «Красная машина»! Работа ФХР, Романа Ротенберга видна. Сделали программу для молодёжи. Прошло около пяти лет после ее создания, и появился результат! Этим в своё время должен был заниматься Третьяк. Но он ничего не делал!», – цитирует Кожевникова «Спорт уик-энд».
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