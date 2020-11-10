Ставровский: потенциал сборной 2003 года рождения не ниже, чем у игроков команды Ларионова

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал победу молодёжного состава сборной России на Кубке Карьяла.
«Откровенно скажу, в этом нет сюрприза. Именно такой стиль – активный, атакующий, построенный на контроле шайбы, — предлагается на всех уровнях института сборных. И именно такой стиль подходит российской молодёжи – по менталитету, тактико-техническим возможностям и так далее.
Сейчас на подходе хоккеисты 2003 года рождения, с которыми мне в сборной U17 в роли помощника посчастливилось поработать. Уверяю вас, их потенциал не ниже, чем у чуть более возрастных игроков команды Игоря Ларионова.
Не хотел бы давать советы профессионалам из штаба сборной. Моё мнение – все делается правильно, это работа не только на перспективу, но и на результат. В принципе в этом фарватере – и в плане доверия молодёжи, и в плане игрового стиля – идёт и ХК «Сочи», что входит в концепцию клуба», – цитирует Ставровского Russia-Hockey.
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