Ставровский: потенциал сборной 2003 года рождения не ниже, чем у игроков команды Ларионова

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал победу молодёжного состава сборной России на Кубке Карьяла.

«Откровенно скажу, в этом нет сюрприза. Именно такой стиль – активный, атакующий, построенный на контроле шайбы, — предлагается на всех уровнях института сборных. И именно такой стиль подходит российской молодёжи – по менталитету, тактико-техническим возможностям и так далее.



Сейчас на подходе хоккеисты 2003 года рождения, с которыми мне в сборной U17 в роли помощника посчастливилось поработать. Уверяю вас, их потенциал не ниже, чем у чуть более возрастных игроков команды Игоря Ларионова.

Не хотел бы давать советы профессионалам из штаба сборной. Моё мнение – все делается правильно, это работа не только на перспективу, но и на результат. В принципе в этом фарватере – и в плане доверия молодёжи, и в плане игрового стиля – идёт и ХК «Сочи», что входит в концепцию клуба», – цитирует Ставровского Russia-Hockey.