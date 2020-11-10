Йормакка: у меня была пара предложений из Швейцарии, но я хотел дальше играть в КХЛ

Нападающий «Сибири» Пекка Йормакка поделился первыми впечатлениями от новосибирской команды.
«Я долгое время ждал предложений о контракте. У меня была пара предложений из Швейцарии, но я хотел дальше играть в КХЛ, потому что это лучшая лига в Европе. Поэтому, когда «Сибирь» сделала мне предложение, я быстро согласился.
После завершения минувшего сезона я отдыхал, а потом случился коронавирус, и я много времени провёл на карантине. Летом вернулся к тренировкам, катался три раза в неделю, но это было совсем не похоже на первую тренировку в «Сибири». На ней мне было реально трудно. Но я счастлив, что сейчас могу тренироваться.
Я немного знаю об этом клубе, но мне известно, что здесь великолепные болельщики. Всегда, когда мы сюда приезжали, фанаты великолепно болели и очень шумно вели себя. Буду счастлив играть при такой поддержке», — сказал Йормакка в эфире клубного телевидения.
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