14 хоккеистов «Йокерита» находятся в списке травмированных перед матчем со СКА

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала официальный список травмированных по состоянию на утро 10 ноября.

В лазарете «Йокерита» находятся сразу 14 хоккеистов: это голкипер Янис Калниньш, защитники Алекс Грант, Джонатан Пудас, Никлас Фриман, Томми Кивистё и Давид Скленичка, а также нападающие Брайан О'Нилл, Никлас Енсен, Вели-Матти Савинайнен, Джордан Шрёдер, Петер Регин, Юлиус Юнттила, Антти Пильстрём и Хенрик Хаапала.

Ранее пресс-служба финского клуба сообщила о новых случаях заражения коронавирусом среди игроков команды. Сегодня, 10 ноября, подопечные Лаури Марьямяки проведут домашний матч регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Матч состоится в Хельсинки, начало встречи — в 19:30 мск.