Адвокат Зайцева: больше нет решения суда оставить дочек с матерью. Это колоссальная победа

Виктория Данильченко, адвокат защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала решение кассационного суда отменить апелляционное определение судов первой и второй инстанций.
«Это был достаточно сложный процесс, он состоял не только из одного заседания. В прошлый раз мы много выступали и приводили веские доводы, почему должно быть принято новое решение. В результате мы были услышаны: кассационный суд отменил апелляционное определение и направил дело в суд апелляционной инстанции для того, чтобы все нарушения были исправлены либо было принято новое решение.
Не хочется забегать вперёд, но это уже колоссальная победа. Больше решения суда оставить девочек с матерью, вступившего в законную силу, нет. Передавать детей следовательно нет необходимости», — цитирует Данильченко Sport24.
В конце декабря 2019 года суд назначил бывшую жену Зайцева, Маргариту Готовцеву, опекуном их двух несовершеннолетних дочерей. Хоккеист подал апелляцию. До решения суда по апелляции девочки проживали в доме родителей Зайцева в Москве. 7 июля Кунцевский районный суд принял решение вернуть детей и назначить алименты в пользу Готовцевой в размере 70 тыс. рублей.
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