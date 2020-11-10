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Экс-жена Зайцева — о решении кассационного суда: будем бороться дальше

Экс-жена Зайцева — о решении кассационного суда: будем бороться дальше
Хоккей / НХЛ 0

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала решение кассационного суда отменить апелляционное определение судов первой и второй инстанций.

«Сегодня в 10:30 было заседание. Кассация решила отправить дело на рассмотрение в Московский городской суд. Думаю, что по процессуальным нарушениям. Будем бороться дальше», — написала Готовцева в «Инстаграме».

В конце декабря 2019 года суд назначил бывшую жену Зайцева, Маргариту Готовцеву, опекуном их двух несовершеннолетних дочерей. Хоккеист подал апелляцию. До решения суда по апелляции девочки проживали в доме родителей Зайцева в Москве. 7 июля Кунцевский районный суд принял решение вернуть детей и назначить алименты в пользу Готовцевой в размере 70 тыс. рублей.

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