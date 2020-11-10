Кожевников: за победу сборной много лавров достаётся Ларионову, но важнее заслуга ФХР

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги выступления сборной России на Кубке Карьяла, в котором сборная России одержала победу.

«Итоги турнира хорошие, но впереди очень много работы. Нам обязательно нужно хорошо выступить на молодёжном чемпионате мира. Сейчас очень много лавров достаётся Игорю Ларионову. Он, безусловно, делает очень хорошую работу. Но мы не должны забывать о системе, которая выстроена в ФХР, — это важнее. А это заслуга тренерского штаба, тренеров, которые работали в юниорских командах, работа системы клубов КХЛ.

Эти игроки ведь не появились из ниоткуда и не только один Ларионов учил их играть в хоккей. Они проходили подготовку в Сириусе, принимали участие и побеждали в престижных международных турнирах, таких как Мировой кубок вызова или Кубок Глинки. Сейчас нужно закончить петь дифирамбы и продолжить тяжёлую работу по подготовке к МЧМ», — сказал Кожевников «Чемпионату».