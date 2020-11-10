«Магнитка» расторгла пробный контракт с Меньшиковым. Он успел провести за клуб два матча

Магнитогорский «Металлург» объявил о расторжении пробного контракта с защитником Виталием Меньшиковым по соглашению сторон.

Соглашение с 31-летним игроком было подписано 27 октября. Он успел провести за команду два матча в регулярном чемпионате КХЛ.

Напомним, что Меньшиков начинал сезон в «Сибири». В 12 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 31-летний защитник набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2» и четырёх минутах штрафного времени. Меньшиков проводил на площадке 18 минут 19 секунд за матч.

Контракт Меньшикова с новосибирским клубом был рассчитан до конца сезона-2020/2021, но 20 октября клуб расторг соглашение с хоккеистом. За карьеру в КХЛ российский хоккеист также защищал цвета московского «Динамо», омского «Авангарда», екатеринбургского «Автомобилиста» и челябинского «Трактора».