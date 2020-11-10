Ласьков: Меньшиков не совсем подходит под схему построения игры «Металлурга»

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал расторжение пробного контракта с защитником Виталием Меньшиковым.

Соглашение было подписано 27 октября, игрок успел провести за команду два матча в регулярном чемпионате КХЛ.

«Виталия Меньшикова мы благодарим за работу, но, к сожалению, на сегодняшний день он не совсем подходит под схему построения игры «Металлурга». Поэтому и было принято решение расстаться с опытным защитником, при этом постепенно увеличивая уровень доверия и игровое время нашей молодёжи», – цитирует Ласькова пресс-служба уральского клуба.

Напомним, что Меньшиков начинал сезон в «Сибири». В 12 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 31-летний защитник набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2» и четырёх минутах штрафного времени. Меньшиков проводил на площадке 18 минут 19 секунд за матч.