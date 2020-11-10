Йормакка: «Сибирь» может выиграть Кубок Гагарина, почему нет?
Форвард «Сибири» Пекка Йормакка прокомментировал переход в новосибирский клуб.
«Я играл с Пуустиненом и Сятери в сборных. Знаю и остальных финских ребят. И многих русских парней, по крайней мере из топ-6. Думаю, Руохомаа – это главная звезда команды. И Сятери реально хороший вратарь. И Пуустинен круто забивает. А ещё Егор Миловзоров хороший игрок.
Жена со мной не прилетела, так что в свободное время играю в PlayStation, смотрю ТВ и сериалы. Моя любимая игра Fortnite, иногда играю в FIFA.
Хочу провести тут хороший сезон. В прошлом «Сибирь» дошла до второго раунда. Я знаю, что наша команда может побеждать. Мы можем выиграть Кубок Гагарина, почему нет? Я хочу побеждать, это моя цель», – сказал Йормакка в эфире клубного телевидения.
Йормакка: у меня была пара предложений из Швейцарии, но я хотел дальше играть в КХЛ
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