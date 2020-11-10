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Бурмистров: «Торпедо» — быстрая и техничная команда. «Ак Барс» ждёт непростая игра

Бурмистров: «Торпедо» — быстрая и техничная команда. «Ак Барс» ждёт непростая игра
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо», который пройдёт в Нижнем Новгороде сегодня, 10 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск.

«Торпедо» – хорошая, быстрая, техничная команда, любит играть в зоне атаки. Плюс хорошее нападение. Хотим ли взять реванш за сентябрьский матч? Да, конечно, мы помним об этом и говорим, что надо брать реванш. Надо показывать себя.

Матч пройдёт без зрителей? В Нур-Султане уже играли без болельщиков, знаем, каково это. Нас ждёт непростая игра, всегда тяжело играть без болельщиков. Как пауза на Евротур скажется на матче? Важным будет начало матча. А дальше нужно уже играть в свой хоккей», — приводит слова Бурмистрова пресс-служба клуба.

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