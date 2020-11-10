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«Куньлунь» вызвал из ВХЛ голкипера Игоря Сапрыкина

«Куньлунь» вызвал из ВХЛ голкипера Игоря Сапрыкина
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» вызвал из «Тамбова» голкипера Игоря Сапрыкина. Об этом сообщила пресс-служба китайского клуба в «Твиттере».

28-летний Сапрыкин сыграл девять матчей в ВХЛ, одержав две победы и заработав коэффициент надёжности 2,46 при 92,8% процента отражённых бросков.

Минувший сезон вратарь провёл в подольском «Витязе». В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл за подмосковный клуб 16 матчей. В среднем за встречу Сапрыкин пропускал 2,74 шайбы, отражая 92,2% броска. В плей-офф голкипер провёл три матча и не одержал ни одной победы.

В нынешнем сезоне китайский клуб, набрав в 21 матче 12 очков, занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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