Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Окулов: у «Спартака» хорошая дисциплина, они не скатываются на личные качества

Окулов: у «Спартака» хорошая дисциплина, они не скатываются на личные качества
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал о подготовке команды к матчу регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».

«Выходные провёл с семьёй. Нагулялся с дочками. Далее было три хороших рабочих дня. По две тренировки в день. Добротно их провели. Потом ещё день отдохнули и продолжили подготовку.

Мы готовимся к новой игре с очень серьёзным соперником. Не важно, как мы до этого с ними сыграли две игры. У них хороший тренерский штаб и игроки. Хорошие иностранцы и большинство. В прошлый раз мы пропустили две шайбы в меньшинстве – это очень неприятный момент, над которым мы работаем. У команды соперника хорошая дисциплина, они не скатываются на личные качества, а играют командой. Это делает игры против них труднее», — приводит слова Окулова пресс-служба клуба.

Юшкевич: матчи со «Спартаком» всегда принципиальные, готовимся к очередной войне
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020