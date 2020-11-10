Окулов: у «Спартака» хорошая дисциплина, они не скатываются на личные качества

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал о подготовке команды к матчу регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».
«Выходные провёл с семьёй. Нагулялся с дочками. Далее было три хороших рабочих дня. По две тренировки в день. Добротно их провели. Потом ещё день отдохнули и продолжили подготовку.
Мы готовимся к новой игре с очень серьёзным соперником. Не важно, как мы до этого с ними сыграли две игры. У них хороший тренерский штаб и игроки. Хорошие иностранцы и большинство. В прошлый раз мы пропустили две шайбы в меньшинстве – это очень неприятный момент, над которым мы работаем. У команды соперника хорошая дисциплина, они не скатываются на личные качества, а играют командой. Это делает игры против них труднее», — приводит слова Окулова пресс-служба клуба.
- 10 ноября 2020
-
18:00
-
17:45
-
17:35
-
16:59
-
16:52
-
16:28
-
15:35
-
15:10
-
14:55
-
14:30
-
14:13
-
13:50
-
13:43
-
13:20
-
13:06
-
12:40
-
12:25
-
12:10
-
11:56
-
11:35
-
11:20
-
10:55
-
10:29
-
09:59
-
09:36
-
09:10
-
08:51
-
08:15
-
08:03
-
05:17
- 9 ноября 2020
-
23:44
-
23:05
-
22:57
-
22:37
-
22:00