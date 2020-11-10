Окулов: у «Спартака» хорошая дисциплина, они не скатываются на личные качества

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал о подготовке команды к матчу регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».

«Выходные провёл с семьёй. Нагулялся с дочками. Далее было три хороших рабочих дня. По две тренировки в день. Добротно их провели. Потом ещё день отдохнули и продолжили подготовку.

Мы готовимся к новой игре с очень серьёзным соперником. Не важно, как мы до этого с ними сыграли две игры. У них хороший тренерский штаб и игроки. Хорошие иностранцы и большинство. В прошлый раз мы пропустили две шайбы в меньшинстве – это очень неприятный момент, над которым мы работаем. У команды соперника хорошая дисциплина, они не скатываются на личные качества, а играют командой. Это делает игры против них труднее», — приводит слова Окулова пресс-служба клуба.