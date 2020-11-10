ЦСКА — «Спартак»: опубликованы составы команд

ЦСКА и «Спартак» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве на «ЦСКА-Арене». Встреча состоится сегодня, 10 ноября, начало — в 19:30 мск.

ЦСКА:

Шарыченков (Юханссон);

Науменков — Блажиевский, Слепышев — Кемпе — Лайпсик;

Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;

Киселевич — Рыков, Телегин — Андронов — Карнаухов;

Афанасьев, Голощапов, Попов — Светлаков — Голдобин.

«Спартак»:

Гудачек (Трушков);

Рылов — Никишин, Широков — Лехтеря — Радил;

Зубарев — Соколов, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;

Кулик — Козловский, Бакош — Любимов — Майоров;

Мусин — Сериков, Цыплаков — Юньков — Талалуев.

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