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ЦСКА — «Спартак»: опубликованы составы команд

ЦСКА — «Спартак»: опубликованы составы команд
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА и «Спартак» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве на «ЦСКА-Арене». Встреча состоится сегодня, 10 ноября, начало — в 19:30 мск.

ЦСКА:

Шарыченков (Юханссон);
Науменков — Блажиевский, Слепышев — Кемпе — Лайпсик;
Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;
Киселевич — Рыков, Телегин — Андронов — Карнаухов;
Афанасьев, Голощапов, Попов — Светлаков — Голдобин.

«Спартак»:

Гудачек (Трушков);
Рылов — Никишин, Широков — Лехтеря — Радил;
Зубарев — Соколов, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
Кулик — Козловский, Бакош — Любимов — Майоров;
Мусин — Сериков, Цыплаков — Юньков — Талалуев.

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