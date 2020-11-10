«Локомотив» — «Барыс»: Карлссон пропустил курьёзный гол на 11-й секунде матча

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» принимает в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» казахстанский «Барыс» (завершился первый период, счёт — 3:1).

На 11-й секунде первого периода счёт открыл защитник хозяев Атте Охтамаа. Шайба была заброшена курьёзным образом: защитник не наносил акцентированного броска по воротам, но шайба рикошетом от лицевого борта попала в конёк голкипера Хенрика Карлссона.

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Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.