Кагарлицкий превзошёл свой результат прошлого сезона по очкам в КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» принимает в Подольске московское «Динамо» (идёт второй период, счёт — 0:2).
На 7-й минуте встречи Дмитрий Кагарлицкий отдал результативную передачу на защитника Михала Чайковски и он открыл счёт в этой встрече. Таким образом, на счету Кагарлицкого стало 16 (3+13) очков в 21 матче сезона-2020/2021.
В прошлом сезоне, выступая за СКА, он набрал 15 (4+11) очков в 36 матчах. Личными сезонными рекордами форварда являются 24 гола и 61 очко, он установил их, выступая за «Динамо».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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