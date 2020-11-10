Кагарлицкий превзошёл свой результат прошлого сезона по очкам в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» принимает в Подольске московское «Динамо» (идёт второй период, счёт — 0:2).

На 7-й минуте встречи Дмитрий Кагарлицкий отдал результативную передачу на защитника Михала Чайковски и он открыл счёт в этой встрече. Таким образом, на счету Кагарлицкого стало 16 (3+13) очков в 21 матче сезона-2020/2021.

В прошлом сезоне, выступая за СКА, он набрал 15 (4+11) очков в 36 матчах. Личными сезонными рекордами форварда являются 24 гола и 61 очко, он установил их, выступая за «Динамо».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».